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Fenerbahçe’nin Trabzonspor Maçındaki Planı Belli Oldu

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FENERBAHÇE’İN GALATASARAY YARISIYLA YARIŞI

Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde bulunuyor ve Galatasaray’ın bay geçeceği haftada kayıp yaşamak istemiyor. Mourinho ve ekibi, Trabzonspor’u detaylı bir şekilde analiz etti ve Portekizli hoca, Trabzon’a karşı uygulayacağı taktiği netleştirdi. Sarı-Lacivertliler, Samsun ile yaptıkları beraberlik sonrası 8 puan geride kalırken, Galatasaray’ın bir maç fazlası bulunuyor. Bu haftada maç sayıları eşitlenecek ve Fenerbahçe, Trabzon’dan 3 puanı alarak hata yapmamak için sahada olacak.

MOURINHO’NUN SAVUNMA PLANLARI

Jose Mourinho, bu sezon sürekli olarak savunmanın merkezinde değişiklikler yaptı ve Becao, Djiku, Çağlar, Oosterwolde ve Samet gibi 5 farklı oyuncuya görev verdi. Amrabat, Galatasaray derbisinin bir kısmında stoper olarak oynadı. Mourinho’nun temel hedefi, Çağlar’ı 11’in vazgeçilmez bir parçası olarak tutarken, oyuncunun rakibi karşılama şeklinin sorunlar yarattığını fark etmesi oldu. Bundan sonra, ideal defansif ikili olarak Djiku ve Becao’yu kullanmayı düşünüyor. Brezilyalı futbolcu, Bodrumspor maçı nedeniyle sarı kart cezası almıştı. İsmail Yüksek, Fred’in yokluğunda önemli bir performans sergiledi ancak Trabzon deplasmanında Fred’in yeniden ilk 11’e dönmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR ANALİZİ VE TAKTİK GÖRÜŞLERİ

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında kayıpları önlemek ve puan farkını 5’e indirmek için hevesli. Mourinho ve ekibi, Trabzonspor’un tüm maçlarını izleyerek kapsamlı bir analiz hazırladı. Özellikle Göztepe karşısında alınan yenilgi, bordo-mavili takım için önemli bir darbe oldu. Bu durum, Trabzonspor’un taraftarının önünde olmasına rağmen üzerindeki baskıyı artırabilir. Mourinho’dan ekip, maça baskılı başlayınca rakibi hataya zorlamalarını bekliyor. Başarılı bir erken golün, rakibin konsantrasyonunu bozma potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor. Ayrıca Mourinho, oyuncularına sakin kalarak sadece oyuna odaklanmaları gerektiğini debelirtiyor.

DEPLASMANDA TARAFTAR YASAĞI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe taraftarları, uzun yıllardır Trabzon deplasmanında takımlarına destek olamıyor. Bu sezon yasakların kaldırılması için çabalar olsa da, Trabzon İl Güvenlik Kurulu, pazar günkü kritik maça deplasman taraftarının alınmayacağına dair karar aldı. Bu nedenle, statta mevcut olan koltuklar sadece Trabzonspor taraftarlarına satışa sunulacak.

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