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Spor

Fenerbahçe’nin Trabzonspor Maçındaki Sevinci

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FUTBOLDA HEYECAN DORUKTA

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’un sahasında karşılaştı ve maçı 3-2’lik skorla kazandı. Papara Park’ta gerçekleşen müsabaka, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Sarı-lacivertli ekip, galibiyetini Fred, Edin Dzeko ve Sofyan Amrabat’ın golleriyle elde etti.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

Maç boyunca büyük bir çekişme yaşandı ve futbolcular sahada büyük bir mücadele sergiledi. Fenerbahçe’nin attığı goller sonrası oyuncuların gösterdiği sevinç, taraftarları da coşturdu. Maç sonunda, galibiyetle ayrılan takım, bu sezonki iddialarını bir kez daha pekiştirmiş oldu. Bu sonuç, Fenerbahçe için önemli bir moral kaynağı oluşturdu.

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