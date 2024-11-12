Fenerbahçe’nin Transfer Hedefleri Belirlendi

FENERBAHÇE, SAKATLIKLARLA MÜCADELE EDİYOR

UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar’a karşı alınan yenilginin ardından, Süper Lig’in 12. haftasında Sivasspor’u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek milli araya girmişti. Ancak takım, bir yandan sakatlık sorunlarıyla mücadele ederken, diğer yandan da ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettiği başarıları sürdürmeye çalışıyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Fenerbahçe’de transfer süreçleri de başlamış durumda. Özellikle Jayden Oosterwolde’nin sakatlığı ve Sebastian Szymanski’nin yaşadığı form düşüklüğü, sarı-lacivertlilerin önceliklerini belirlemiş durumda. Bu süreçte, sol bek ve 10 numara pozisyonlarına odaklanan kulüp, gündemine iki önemli yıldız ismi almış durumda.