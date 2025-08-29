Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Rakipleri Açıklandı

Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde Temsil Edecek Fenerbahçe’nin Rakipleri

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri netleşti. 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi Monaco’daki Grimaldi Forum’da yapıldı. Bu organizasyonda Türkiye’yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe; Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşti. Fenerbahçe, Aston Villa, Ferencvaros, Nice ve Stuttgart ile kendi sahasında, Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, FCSB ve Brann ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

36 Takımla Düzenlenen Yeni Format

Avrupa Ligi’nde bu sezon 36 takım mücadele ediyor. Geçen yıl hayata geçirilen ve bu sezon ikinci kez uygulanacak formatta Fenerbahçe’nin yanı sıra Feyenoord, Go Ahead Eagles, Utrecht (Hollanda), Roma, Bologna (İtalya), Porto, Braga (Portekiz), Rangers, Celtic (İskoçya), Salzburg, Sturm Graz (Avusturya), Real Betis, Celta Vigo (İspanya), Nottingham Forest (İngiltere), Lille, Lyon (Fransa), PAOK, Panathinaikos (Yunanistan), Young Boys, Basel (İsviçre), Freiburg, Kızılyıldız (Sırbistan), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Midtjylland (Danimarka), Ludogorets (Bulgaristan), Malmö (İsveç), Genk (Belçika) ve Brann (Norveç) yer alacak.

Lig Aşaması ve Eleme Sistemi

Lig formatında her takım, iç sahada ve dış sahada 4’er olmak üzere toplamda 8 maç yapacak. Lig aşaması tamamlandıktan sonra ilk 8’e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off’larda çift maçlı eleme usulüyle mücadele ederek son 16 turuna geçmek için çaba gösterecek. İlk 24’un dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Final Tarihleri ve Maç Programı

Turnuvanın finali 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’da Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi’ndeki maç tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor: 1. hafta: 24-25 Eylül, 2. hafta: 2 Ekim, 3. hafta: 23 Ekim, 4. hafta: 6 Kasım, 5. hafta: 27 Kasım, 6. hafta: 11 Aralık, 7. hafta: 22 Ocak, 8. hafta: 29 Ocak. Ayrıca son 16 play-off turu 19-26 Şubat 2026, son 16 turu ise 12-19 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final ise 9-16 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Yarı final tarihleri 30 Nisan-7 Mayıs 2026 olarak belirlendi.