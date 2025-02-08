Fenerbahçe’nin UEFA Kadrosuna 3 Ekleme Yapıldı

Fenerbahçe, UEFA listesine önemli isimler ekledi. Milan Škriniar, Talisca ve Filip Kostić, Anderlecht ile oynanacak maçlarda görev verilmesi durumunda sahada olacak.

3 FUTBOLCU LİSTEDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe’de, Çaykur Rizespor’a transfer olan Samet Akaydin ile birlikte Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde da UEFA oyuncu listesinden çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte kadroda bazı güncellemeler yapılmış oldu.

DIEGO CARLOS SAKATLANDI, LİSTEYE ALINMADI

Kış transfer döneminde Fenerbahçe’ye katılan Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic, takıma önemli güç kazandırdı. Ancak, Ognjen Mimovic’i kiralık olarak göndermeyi planlayan Fenerbahçe’de, Diego Carlos, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Erzurum FK maçında sakatlanınca UEFA listesinde yer almadı.

İLK MAÇ 13 ŞUBAT’TA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasını 24. sırada tamamladı ve play-off aşamasında Belçika temsilcisi Anderlecht ile mücadele edecek. İlk maç 13 Şubat’ta, rövanş ise 20 Şubat’ta gerçekleştirilecek.