Fenerbahçe’nin UEFA Ligi Kadrosu Bekleniyor

Fenerbahçe’NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU MERAK KONUSU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu için mücadele edeceği kadrosunu oluşturma konusunda önemli adımlar atıyor. Kulüp, UEFA’ya gönderilecek nihai isim listesi üzerinde dikkatli bir şekilde çalışıyor. Sarı-lacivertli ekibin, bu sezon yeni transferlerin kadroda öne çıkması bekleniyor. Jhon Duran, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene’nin listede yer alacağı konuşuluyor. Ayrıca, mevcut kadrodan Youssef En-Nesyri, Milan Skriniar, Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde’nın da gönderilecek isimler arasında bulunacağı öngörülüyor.

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, yenilenmiş kadrosuyla grup aşamasında sekiz maç oynayacak. Monaco’daki Grimaldo Forum’da yapılan kura çekimi sonrasında, Fenerbahçe’nin rakipleri netleşti. Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi’nde Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile aynı grupta mücadele edecek. İlk maçları 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Zagreb’e karşı yapılacak. Grup aşamasının son karşılaşması ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü FCSB deplasmanında gerçekleşecek.

KADRO BİLDİRİMİ İÇİN SON HAZIRLIKLAR

Fenerbahçe’nin UEFA’ya göndermesi planlanan listesindeki öne çıkan isimler arasında Jhon Duran, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Milan Skriniar, Sebastian Szymanski, Jayden Oosterwolde ve Dorgeles Nene yer alıyor. Yeni transferlerin resmi listeye eklenmesi için kulüp yönetimi yoğun şekilde çalışıyor. Kadro bildirimi, UEFA’nın belirlediği tarihler içinde tamamlanacak. Henüz resmi liste açıklanmamış olsa da, kulüp 2 Eylül gecesi son dakikalarında kadro bildirimini UEFA’ya göndermeyi planlıyor.

GRUP MAÇLARI VE SONRASI

Fenerbahçe’nin grup maçları da netleşti. 23 Ekim’de Stuttgart’ı kendi sahasında ağırlayacak olan takım, 6 Kasım’da Viktoria Plzen deplasmanına çıkacak. 27 Kasım’da Ferencvaros’u konuk edecek ekip, 11 Aralık’ta Norveç temsilcisi Brann’a karşı oynayacak. UEFA’nın belirlediği kurallara göre, takımlar, 2 Eylül 2025 gecesi saat 01.00’e kadar kadro bildirimini yapmak zorunda. Fenerbahçe’nin de bu tarihin son dakikalarında resmi listeyi UEFA’ya iletmesi bekleniyor. Kadro onaylandığında futbolcular, Avrupa Ligi maçlarında mücadele edebilecek.