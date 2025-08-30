Fenerbahçe’nin UEFA Ligi Maçları Belli

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü kesinleşti. Sarı-lacivertli ekip, turnuvadaki ilk maçında 24 Eylül Çarşamba günü Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklama ile, lig aşamasında mücadele edecek 36 takımın maç tarihleri ayrıntılı olarak duyuruldu.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN TEK TAKIM

Avrupa Ligi’nde her ekip, iç ve dış sahada 4’er olmak üzere toplamda 8 maça çıkacak. Bu organizasyonda Türkiye’yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe’nin maç tarihleri netleşti. Maç programı şu şekilde:

– 24 Eylül Çarşamba: Dinamo Zagreb – Fenerbahçe

– 2 Ekim Perşembe: Fenerbahçe – Nice

– 23 Ekim Perşembe: Fenerbahçe – Stuttgart

– 6 Kasım Perşembe: Viktoria Plzen – Fenerbahçe

– 27 Kasım Perşembe: Fenerbahçe – Ferencvaros

– 11 Aralık Perşembe: Brann – Fenerbahçe

– 22 Ocak Perşembe: Fenerbahçe – Aston Villa

– 29 Ocak Perşembe: FCSB – Fenerbahçe – İSTANBUL