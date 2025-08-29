Haberler

Fenerbahçe’nin Uefa Rakipleri Açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde heyecan verici rakiplerle karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilen bu süreçte, zorlu eşleşmelerin sonucunu öğrenmiş oldu. Taraftarlar, Fenerbahçe’nin Avrupa macerasındaki ilk maçın tarihini ve deplasman detaylarını araştırmaya başladı.

FENERBAHÇE’YLE YARIŞACAK RAKİPLER

Çekiliş sonuçları sonrasında Fenerbahçe’nin karşılaşacağı takımlar netleşti. Takım, oldukça güçlü ekiplerin bulunduğu zorlu bir grupta mücadele edecek. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri arasında şu takımlar bulunuyor: Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB – Steaua Bükreş (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç).

ZORLU GRUP MAÇLARI BEKLİYOR

Bu çekiliş ile birlikte Fenerbahçe, farklı liglerden gelen ve Avrupa’da deneyimi yüksek olan takımlarla karşı karşıya gelecek. Aston Villa, Stuttgart ve Nice gibi ekipler, grup maçlarının oldukça çekişmeli olacağını gösteriyor. Taraftarlar, bu eşleşmeler için büyük bir heyecan içinde bekliyor.

