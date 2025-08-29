Fenerbahçe’nin UEFA Rakipleri Belli Oldu

UEFA AVRUPA LİGİNDE KURAYA GİRİŞ

2025/26 sezonu UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kuraları çekildi. Kuraya ikinci torbadan katılan Fenerbahçe’nin rakipleri netleşti. Sarı-lacivertli takımın karşılaşacağı 8 takım şu şekilde sıralanıyor: Dinamo Zagreb (D), Aston Villa (E), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, S.Bükreş (D), Stuttgart ve Brann (D).

KURA DETAYLARI VE MAÇ PROGRAMI

Kura çekimleri sırasında takımların rakipleri belirlenirken, fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri ise daha sonra ilan edilecek. Bu bilgiler en geç 31 Ağustos Pazar günü kamuoyuna sunulacak.

FINAL MAÇININ YERİ VE TARİHİ

2025/26 sezonu final maçı İstanbul’da, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda 20 Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek.