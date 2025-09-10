Fenerbahçe’nin Yeni Eğitmeni Sağlık Kontrolü Geçti

TEKNİK DİREKTÖR TEDESCO VE YARDIMCILARI KONTROLDEDEN GEÇTİ

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ve yardımcıları sağlık kontrolünden geçti. Kulüp, İtalyan çalıştırıcı Tedesco’yu dün Jose Mourinho sonrası teknik direktörlük görevine getirmişti.

SAĞLIK KONTROLÜ DETAYLARI AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Tedesco ve yardımcılarının Medikana Ataşehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve yardımcıları, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan tetkikleri yapılan Tedesco ve yardımcılarının sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerle tamamlandı” denildi.