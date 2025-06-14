Fenerbahçe’nin Yeni Ekibi Belli Oldu

FENERBAHÇE’DE YENİ TEKNİK EKİBİN OLUŞUMU

Fenerbahçe, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürürken, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun ekibinde yer alacak antrenörlerin kimleri olacağı netleşti. Takım, Premier Lig’de devam eden çalışmalarını gerçekleştiriyor ve Mourinho’nun yardımcılığına getirilecek sürpriz bir ismi planlıyor.

YENİ İSİMLER BELİRLENDİ

Fenerbahçe’de, Jose Mourinho’nun teknik ekibinde bulunması beklenen isimler arasında Antonio Dias, Joao Tralhao ve Pedro Machado yer alıyor. Bu yeni yüzlerin, takımın başarısına olumlu katkılar sağlaması hedefleniyor.