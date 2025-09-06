Fenerbahçe’nin Yeni Takım Menajeri Caner

YENİ TAKIM MENAJERİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nın menajerliğine, daha önce takımla iki farklı dönemde forma giymiş olan Caner Pekşen atandı. Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nın yeni takım menajeri Caner Pekşen olarak belirlendi. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüze yıllarca çubuklu formamızla pasör olarak hizmet eden Caner Pekşen; 2025-2026 sezonu itibarıyla Fenerbahçe Medicana Erkek A Takımımızın takım menajeri olarak görev yapacaktır” ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, hem sportif direktörlük hem de A takım menajerliğini sürdüren Dariusz Stanicki’nin, hem kadın hem de erkek takımların bağlı olduğu sportif direktör olarak görevine devam edeceği vurgulandı. Fenerbahçe, takım menajeri Caner Pekşen’e yeni görevinde başarılar diledi.

– İSTANBUL