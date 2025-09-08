Haberler

Fenerbahçe’nin Yeni Tekniği Yabancı Olacak

FENERBAHÇE’DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’nin Asbaşkanı Hamdi Akın, yeni teknik direktör konusunda önemli açıklamalar yaptı. Akın, katıldığı bir televizyon programında yeni teknik direktörün yabancı olma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. “Yeni teknik direktörün yerli veya yabancı olması konusunda tereddütlerimiz var. Sanıyorum yabancı olacak… Bugün veya en geç yarın da açıklarlar!” şeklinde konuştu.

MUHAMMED MOURİNHOO İLE İLGİLİ ÇEKİNCE

CNBC-e’deki canlı yayında ise Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Özen, Mourinho ile ilgili sert açıklamalar yaptı. “Kimse kusura bakmasın şu içimde kalmasın söyleyeyim; Mourinho bir seçim kazasıdır. Seçim kazası oldu.” dedi. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe’nin Asbaşkanı Hamdi Akın, “Yeni kazalar olmasın diyelim.” şeklindeki ifadesiyle duruma atıfta bulundu.

İstanbul’da Gerginlik Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası atanan Gürsel Tekin, partililerle gergin anlar yaşadı. Bir kadın üye, olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Tekin ise sorumluluğu reddetti.
CHP İstanbul’la Geçici Heyet Görevlendirildi

CHP'ye kayyum atanıp atanmadığı, son günlerde halk arasında sıcak tartışmalara neden oldu. Özellikle Gürsel Tekin'in durumu, bu konudaki merakları artırıyor.

