Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Belirlendi

MAÇ ÖNCESİ HAREKETLİ GÜNLER

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile mücadele edecek Fenerbahçe’de günler oldukça hareketli geçiyor. UEFA kadro bildiriminde son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör belirleme sürecine hala net bir çözüm bulamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Sarı-lacivertli ekip, yeni teknik adam olarak İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic isimlerini gündemine aldı. Fenerbahçe yönetici Hamdi Akın, bu süreçle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Elazığ’da 2 Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olayın detayları araştırılıyor.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde Kaza

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde freni boşalan iş makinesi yokuştan inerek önce iki araca, ardından bir binanın duvarına çarptı. Olayda, 4 kişi yaralandı.

