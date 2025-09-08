Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Belirlendi

MAÇ ÖNCESİ HAREKETLİ GÜNLER

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile mücadele edecek Fenerbahçe’de günler oldukça hareketli geçiyor. UEFA kadro bildiriminde son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör belirleme sürecine hala net bir çözüm bulamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Sarı-lacivertli ekip, yeni teknik adam olarak İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic isimlerini gündemine aldı. Fenerbahçe yönetici Hamdi Akın, bu süreçle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.