Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Belirsiz

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI BAŞLADI

Fenerbahçe camiası ve futbol severler, takımın yeni teknik direktörü hakkında son dönemlerde yaşanan gelişmeleri büyük bir dikkatle izliyor. Uzun zamandır takımın başında bulunan José Mourinho’nun kulüpten ayrılmasıyla birlikte “Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?” sorusu gündemin ana maddelerinden biri haline geldi. Henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı bu kritik dönemde, medyada birçok farklı isim ve aday sürekli olarak gündeme getiriliyor.

JOSE MOURINHO’NUN AYRILIĞI VE SONRASI

Fenerbahçe, 2025 sezonu başında teknik direktörlük görevine getirdiği José Mourinho ile resmen yollarını ayırdı. Mourinho’nun gidişinin ardından teknik direktörlük koltuğu boş kaldı. Fakat bu süreçte yönetim resmi olarak yeni bir isim duyurmadı. Medyada öne çıkan adaylar arasında çeşitli spekülasyonlar bulunsa da kesin bir atama gerçekleştirilmiş değil. İsmail Kartal, geçmişte Fenerbahçe’yi çalıştırmış olmasına rağmen, mevcut teknik direktör arayışında ciddi bir aday olarak anılmıyor. Şu anki durumu ise daha çok iddialar ve spekülasyonlar oluşturuyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

José Mourinho, 2025 yılının Ağustos ayında Fenerbahçe’den ayrılma kararını aldı ve bu karar alınan sonuçlara dayanıyordu. Hâlâ yeni teknik direktör ile ilgili olarak resmi bir duyuru yapılmamışken, yönetim görüşmelerini sürdürüyor. Avrupa’daki başarıları ve deneyimi ile en çok konuşulan adaylardan biri Ange Postecoglou olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte Edin Terzic gibi isimler de alternatifler arasında yer alıyor. Diğer yerli ve yabancı aday isimler medyada tartışılmaya devam etse de kesin bir gelişme yaşanmıyor.