Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Kim?

TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan Fenerbahçe, ardından dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu süreçte, koltuğa kimin geçeceği hakkında belirsizlik devam ediyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, 8 Eylül tarihinde CNBC-e kanalındaki röportajında, “Yeni teknik direktörün yerli veya yabancı olması konusunda tereddütlerimiz var. Sanıyorum yabancı olacak… Bugün veya en geç yarın da açıklarlar” diye belirtti.

MÜMİKTEK GÖRÜŞMELER

Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında, Ange Postecoglou ve Domenico Tedesco gibi yabancı isimler yer alıyor. Bununla birlikte, takımın taraftarları tarafından sevilen İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi yerli isimler de listede mevcut. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, 9 Eylül’de sosyal medya üzerinden Fenerbahçe’nin İtalyan asıllı Alman hocası Domenico Tedesco ile görüşmelerde sona yaklaştığını öne sürdü. Ayrıca, eski futbolcu Gökhan Gönül’ün de 39 yaşındaki Tedesco’nun ekibinde yer alacağı iddia ediliyor.

TEDESCO’NUN KULVARDI

1985 yılında İtalya’da doğan Tedesco, ailesiyle birlikte 2 yaşında Almanya’ya göç etti. Altyapı kariyerine, 2006 yılında ASV Aichwald’de başladı ve Stuttgart’ın altyapı teknik direktörlüğünü üstlendi. Hoffenheim’da farklı yaş gruplarındaki takımları yönettikten sonra, 2016/17 sezonunda Erzgebirge Aue ile ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. Bu performansı, onu 2017/18’de Schalke 04’ün başına geçmesine imkan tanıdı. Schalke ile UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi. 2019/20 sezonunda ise Spartak Moskova’nın başına geçti ve iki sezon boyunca burada çalıştı. Daha sonra Aralık 2021’de RB Leipzig’e geçti fakat 1,5 sezonluk bir görev süresinin ardından Belçika milli takımının teknik direktörü oldu. Burada EURO 2024’te Fransa’ya elenince görevi sona erdi. Tedesco, 17 Ocak 2025’ten bu yana takım çalıştırmıyor.

POSTECOGLOU’NUN DURUMU

Fenerbahçe’de adı geçen diğer bir isim ise İngiliz ekiplerinden Tottenham Hotspur’u çalıştıran Ange Postecoglou. Kuzey Londra ekibi, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’ni kazansa da Premier Lig’i 17’nci sırada tamamladı ve Postecoglou’nun görevine son verildi. İngiliz medyası, Postecoglou’nun, Nottingham Forest’ın başına geçmek üzere olduğu bilgisini aktarıyor. Fenerbahçe, geçen sezon lider Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer almıştı ancak 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindirememiş ve bu süre 12 sezon olmuştu. 2024-2025 sezonunda Mourinho ile yola devam eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elendi. Mourinho, bu süreçte transfer süreçleri hakkında kulüp yönetimini kamuoyu önünde sıkça eleştirdi ve Benfica yenilgisinin ardından, 29 Ağustos’ta görevine son verildi.