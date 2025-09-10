Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Selamladı

YENİ TEKNİK DİREKTÖR SÜPER LİG’DE

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sağlık kontrollerinin ardından ilk antrenmanı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Genç teknik adamın Türkçe konuşması, büyük ilgi ve beğeni topladı. Sarı-lacivertlilerin başına geçen Tedesco, antrenmanın başlamasından önce basın toplantısında yer alan gazetecileri selamladı.

TÜRKÇE KONUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Tedesco’nun bu sırada “Merhaba, teşekkür ederim” demesi gözlerden kaçmadı. Bu anların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte taraftarlardan çeşitli yorumlar geldi. Bazı futbolseverler, “Yıllardır Türkiye’de oynayıp Türkçe öğrenemeyen futbolcular izlesin” şeklinde esprili paylaşımlarda bulundu.

DİL YETENEKLERİ VE HOBİLERİ

Domenico Tedesco, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce dillerinde uzman. Bu dil bilgisi, onun farklı ülke kökenli oyuncularla etkili bir iletişim kurmasına ve yeni ortamlara hızlıca uyum sağlamasına olanak tanıyor. Futbol dışında ise bisiklet sürmek ve bilardo oynamaktan keyif alıyor.