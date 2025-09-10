Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü, Tedesco

FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ TETESCO’YU TANITTI

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile sağlık kontrollerinin ardından ilk antrenmanına hazırlık yapıyor. Genç teknik direktör, ilk idmanına çıkmadan önce basın mensupları ile bir araya gelerek selamlaştı. Türkçe olarak “Merhaba, teşekkür ederim” demesi ise büyük bir ilgi gördü.

TARAFTARLARDAN ESPRİLİ YORUMLAR

Tedesco’nun Türkçe konuşması, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı. Taraftarlar, “Yıllardır Türkiye’de oynayıp Türkçe öğrenemeyen futbolcular izlesin” şeklinde esprili yorumlar yaptı, bu da sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

DİL BİLGİSİ VE HOBİLERİ

Domenico Tedesco, beş dil biliyor; Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce. Bu çok dillilik, ona farklı kültürlerden gelen oyuncularla olan iletişimini güçlendirmekte ve yeni ortamlara hızla uyum sağlamasında avantaj sağlıyor. Ayrıca, futbol dışında bisiklet sürmek ve bilardo oynamaktan hoşlanıyor.