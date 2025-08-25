Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Edson Alvarez Açıklamalarda Bulundu

EDSON ALVAREZ’İN TRANSFERİ VE TARAFTARLARLA İLIŞKİSİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, büyük bir sorumluluğun bilincinde olduğunu belirterek, “İlk günden itibaren taraftarlarımızın gösterdiği sevgiyi ailemle birlikte hissettik. Bu beni daha da motive ediyor. Taraftarlarımız için sahada savaşacağım” ifadesini kullandı. Kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, duygu ve düşüncelerini aktaran Alvarez, “Büyük bir kulübe geldiğiniz zaman harika bir taraftar kitlesinin olmasını bekliyorsunuz. Ben de bunu bekleyerek buraya gelmiştim ve tam da beklediğim gibi bir şey gördüm. Harika taraftarlarımız var. İlk günden beri bana çok fazla sevgi gösterdiler ki bir futbolcu olarak bu da benim için çok önemli” dedi.

FENERBAHÇE’NİN BÜYÜKLÜĞÜ VE ŞEHİR HAKKINDA

Alvarez, kulübün büyüklüğünü önceden bildiğini de dile getirdi. “Tabii ki buraya gelmeden önce bu kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Bu sadece Meksika’da bilinen bir şey değil. Zaten herkes Fenerbahçe’nin büyüklüğünü biliyor. Gelmeden önce bazı eski takım arkadaşlarımla konuştum; Dusan Tadic ile Ajax’ta beraber oynamıştık. Kendisinden birazcık daha bilgi aldım, özellikle şehir olarak da nasıl bir şehir olduğunu sordum” diyerek şehir hakkında aldığı bilgilerle daha istekli hale geldiğini belirtti.

STAT ATMOSFERİ VE DESTEK

Kocaelispor ile oynanan lig maçını tribünden takip eden 27 yaşındaki futbolcu, stat atmosferini değerlendirirken, “Atmosfer tam da beklediğim gibiydi. Buraya gelmeden önce herkes bana taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu söylemişti. 90 dakika boyunca takımı desteklediğini anlattılar. Ben de buna tribünden izlediğim ilk maçta şahit oldum” sözlerini kullandı. Eşinin de atmosferden etkilendiğini belirten Alvarez, “Böyle bir atmosfer görmek beni de evimde hissettirdi” dedi.

KUPA HEDEFLERİ VE DESTEK MESAJI

Takıma katılması için sabırsızlandığını ifade eden Alvarez, “Benfica maçında oynayamayacağım ama tüm kalbimle takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Kupalar kazanmak istiyoruz, hedeflerimiz bu yönde. Umarım taraftarlarımıza mutluluk verebiliriz” şeklinde konuştu. Meksikalı futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara da, “Taraftarlarımıza saha içerisinde nasıl bir oyuncu olduğumu oyunumla göstermek istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.