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Fenerbahçe’nin Yenilmezlik Serisi 18 Maça Çıktı

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SON 18 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 18 karşılaşmada yenilmedi. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sarı-lacivertliler, kendi sahasında Antalyaspor’u 3-0 skorla geçti.

SON MAĞLUBİYETİ 2024’TE YAŞADI

Jose Mourinho’nun yönetimindeki Fenerbahçe, son mağlubiyetini 11 Aralık 2024 tarihinde Athletic Bilbao’ya karşı aldı. Bu süreç içerisinde takım, 11 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Türkiye Kupası maçında 13 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, bu 18 maçta toplamda 46 gol atarak, kalesinde ise yalnızca 15 gol gördü.

– İSTANBUL

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