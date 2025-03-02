Fenerbahçe’nin Yenilmezlik Serisi 18 Maça Çıktı

SON 18 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 18 karşılaşmada yenilmedi. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sarı-lacivertliler, kendi sahasında Antalyaspor’u 3-0 skorla geçti.

SON MAĞLUBİYETİ 2024’TE YAŞADI

Jose Mourinho’nun yönetimindeki Fenerbahçe, son mağlubiyetini 11 Aralık 2024 tarihinde Athletic Bilbao’ya karşı aldı. Bu süreç içerisinde takım, 11 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Türkiye Kupası maçında 13 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, bu 18 maçta toplamda 46 gol atarak, kalesinde ise yalnızca 15 gol gördü.

– İSTANBUL