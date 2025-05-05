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Fenerbahçe Olağanüstü Seçim İçin İmza

MAĞLUBİYET SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Fenerbahçe’nin 0-1’lik Beşiktaş mağlubiyeti, şampiyonluk yarışı açısından ciddi bir darbe oluşturdu. Denizli’deki kongre üyeleri, bu durum karşısında olağanüstü seçimli genel kurula gitmek üzere noter aracılığıyla imza sürecini başlattı. Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutlarının azalması, Denizlili kongre üyelerini harekete geçirdi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Genel Başkanı Emrah Tünay, geçmişte Aziz Yıldırım’ın listesinde yer alan bir iş adamı olarak, olağanüstü seçimli genel kurula gitmeleri için geniş bir imza kampanyası başlatıldığını açıkladı. Tünay’ın bu çağrısı, Denizli’deki Fenerbahçeliler arasında da büyük ilgi gördü.

TARİHİ SORUMLULUK VURGUSU

Fenerbahçeli kongre üyeleri, sosyal medya üzerinden organize olarak bir araya gelip noter huzurunda imza verme faaliyetini gerçekleştirdi. Toplanan üyeler, “Omuzlarımızda tarihi bir sorumluluk var” ifadeleriyle hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu durum, Fenerbahçe’nin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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