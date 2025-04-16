Fenerbahçe Opet 77-70 Mersin’i Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk karşılaşmasında ÇBK Mersin’i 77-70 yenerek seride 1-0 öne geçti. Maç, Fenerbahçe Metro Enerji Salonunda oynandı. Hakemler arasında Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Yarkın Keskin yer aldı.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe’nin performansı şu şekilde oldu: Meesseman 30, McBride 7, Sabally 16, Williams 6, Şerife Alperi Onar 6, Olcay Çakır Turgut 5, Tilbe Şenyürek 7 ve Sevgi Uzun. Takımın başantrenörü Valerie Garnier yönetiminde mücadele etti.

ÇBK Mersin ise Carleton 10, Howard 16, Pelin Bilgiç 13, McCowan 15, Johannes 12 ve Sinem Ataş ile Anderson’la temsil edildi. Ahmet Kandemir başantrenörlük yaptı.

PERİYOT SONUÇLARI

Maçın ilk periyodu 21-20 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarıda Fenerbahçe, skoru 46-37’ye taşıdı. Üçüncü periyot ise 60-52’lik sonuçla sona erdi. Bu karşılaşma, Fenerbahçe’nin final serisindeki önemli bir adımı olarak kaydedildi.