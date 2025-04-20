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Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin’i Yendi

ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ GÜÇLÜ MÜCADELE

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin’i 79-78’lik skorla geçerek, seride durumu 3-0 yapıp şampiyon olmayı başardı. Bu önemli karşılaşma Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleşti. İlk çeyrek 22-22 eşitlikle sona ererken, devreye 46-45 ÇBK Mersin önde girdi.

MAÇIN ZORLU GEÇİŞİ

Karşılaşmanın üçüncü çeyreği, 62-61’lik skorla Fenerbahçe Opet’in lehine tamamlandı. Dördüncü çeyreğin son bölümünde daha etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe Opet, Emma Meesseman’ın son dakika basketiyle maçı 79-78 kazandı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, üst üste 7. kez ve toplamda da 19. şampiyonluklarını elde etmiş oldu. Serinin ilk iki maçı ise Fenerbahçe’nin sahasında oynandı ve Miguel Mendez’in takımı, bu karşılaşmaları sırasıyla 77-70 ve 85-54’lük skorlarla kazandı.

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