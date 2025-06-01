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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Ayrıldı

FENERBAHÇE OPET KADIN BASKETBOL TAKIMI YENİ SEZONA DEĞİŞİKLİKLERLE GİRECEK

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, yeni sezonda bazı oyuncularıyla yola devam etmeyecek. Sarı-lacivertli kulüp, Marieme Badiane, Nina Milic, Tina Charles ve Nyara Sabally ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORCULARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz.” ifadesi kullanıldı. Bu karar, takımın sezon öncesi kadro yapısını gözden geçirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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