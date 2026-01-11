Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Kupayı Kazandı

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i Mağlup Ederek Kupayı Kaldırdı

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaştı. Derbi niteliğindeki mücadelede Fenerbahçe Opet, rakibini 86-66 gibi farklı bir skorla yenerek kupayı müzesine götürdü.

BİLGİLER VE TEBRİKLER

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Opet’i tebrik etti. Bakan Bak, kutlama mesajında “Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası dörtlü final etabında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan final maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı’nı tebrik ediyorum. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

MÜCADELENİN DETAYLARI

Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır Turgut 4, Gabrielle Williams 5, Alperi Onar 10, Emma Meesseman 11, Iliana Rupert 2, Tuana Vural 13, Teaira McCowan 14, Tilbe Şenyürek 15, Kayla McBride 21, Julie Allemand 22, Meltem Avcı Yılmaz 33
Başantrenör: Miguel Mendez

Galatasaray: Kamiah Smalls 0, Elizabeth Williams 1, Teja Oblak 3, Sude Yılmaz 5, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 7, Ayşe Cora Yamaner 8, Derin Erdoğan 11, Zeynep Şevval Gül 12, Elif Bayram 17, Awak Kuier 34
Başantrenör: Hasan Fırat Okul

1. Periyot: 21-16 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 47-35 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 63-55 (Fenerbahçe lehine)

