Haberler

Fenerbahçe Opet, Şampiyonluk Kupasını Aldı

ŞAMPİYON FENERBAHÇE OPET KUPASINI ALDI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, kupa törenini gerçekleştirdi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3’üncü maçında Çimsa ÇBK Mersin’i ağırlayan Fenerbahçe Opet, karşılaşmayı 79-78’lik skorla kazanarak seriyi 3-0 tamamladı ve şampiyonluk ipini göğüsledi.

KUPA TÖRENİ VE ÖDÜL DAĞITIMI

Şampiyon Fenerbahçe, kupa ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay’dan aldı. Kupa, takım kaptanı Alperi Onar ve Emma Meesseman tarafından havaya kaldırıldı. Fenerbahçe Opet’in yıldız oyuncusu Emma Meesseman, final turunun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Meesseman, ödülünü Türkiye Basketbol Genel Sekreteri Serhan Antalyalı’nın elinden aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Güneşli Hava, Vatandaşları Alkaya Sahili’ne Çekti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde güneşli hava, vatandaşları Alkaya Sahili'ne yönlendirdi. Sıcaklık 16 dereceye kadar yükseldi; yürüyüş yapanlar ve balıkçılar keyifli anlar yaşadı.
Haberler

Fenerbahçe Kayserispor ile 1-1 berabere

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'un Ramazan Civelek'in golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Fenerbahçe'nin sayısı ise Talisca'dan geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.