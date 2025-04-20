Fenerbahçe Opet, Şampiyonluk Kupasını Aldı

ŞAMPİYON FENERBAHÇE OPET KUPASINI ALDI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, kupa törenini gerçekleştirdi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3’üncü maçında Çimsa ÇBK Mersin’i ağırlayan Fenerbahçe Opet, karşılaşmayı 79-78’lik skorla kazanarak seriyi 3-0 tamamladı ve şampiyonluk ipini göğüsledi.

KUPA TÖRENİ VE ÖDÜL DAĞITIMI

Şampiyon Fenerbahçe, kupa ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay’dan aldı. Kupa, takım kaptanı Alperi Onar ve Emma Meesseman tarafından havaya kaldırıldı. Fenerbahçe Opet’in yıldız oyuncusu Emma Meesseman, final turunun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Meesseman, ödülünü Türkiye Basketbol Genel Sekreteri Serhan Antalyalı’nın elinden aldı.