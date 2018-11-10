Fenerbahçe Ozan’ı affediyor

Fenerbahçe’de uzun zamandır forma giyemeyen oyuncu Ozan Tufan’a güzel haber geldi. Sarı-lacivertli ekip, orta sahada yaşanan krizi Ozan ile çözmeye hazırlanıyor.

Mehmet Topal iyileşti ancak tam randıman verip vermeyeceği belirsiz. Koeman, Reyes’e güvenmiyor; Jailson ise 8 maç ceza aldı.

Bu kadar eksiğin olması, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’a şans doğurdu. Milli futbolcunun affedilmesi gündeme geldi.

Ozan Tufan, sarı-lacivertli formayı resmi olarak en son Türkiye Kupası’nda 13 Aralık 2017’de oynanan maçta giymişti.

Ozan Tufan, 2015-2016 sezonunun başında Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 100 maçta 9 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Ozan’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020’ye kadar devam ediyor.

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