Fenerbahçe para bastı, transfer hızlandı

Fenerbahçe’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç’un hamlesi sonrası transferler hızlandı.

Fenerbahçe resmi olarak kripto para dünyasına girdi. Düzenlenen imza töreninde Başkan Ali Koç ve kripto para şirketi Paribu CEO’su Yasin Oral işbirliğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü ile kripto varlık işlem platformu Paribu arasındaki ortaklık projesinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Ali Koç, Fenerbahçe adına tarihi bir imza attıklarını söyledi.

Koç, iş birliğinden elde edecekleri gelirin 3’te 1’inin harcama limitlerine eklenebileceğini ve hayallerinin ileride maaş bütçelerinin bir kısmını tokenlarla karşılamak olduğunu da sözlerine ekledi.

25 yıllık işbirliğinin duyurulmasının ardından halka arz edilen tokenlar 1 saatte tükendi. 30 TL’den başlayan ikinci paket ise çıkarıldıktan 30 saniye sonra tükendi.

Paribu CEO’su Yasin Oral, “Bu sadece bugünün değil, yarının projesi. Uzun bir işbirliği olacak. 30 saniyede 15 milyon TL’lik satış gerçekleşti” dedi.

Fenerbahçe bu birlikteliğin ilk gününde 315 milyon liralık gelir elde etti. Başkan Ali Koç dün yaptığı açıklamada tokenlardan elde edilen gelirin 3’te 1’ini limitlere ekleneceğini duyurmuştu.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre Fenerbahçe 315 milyon TL’nin 105 milyon TL’sini limitlerine ekleyip transfer gerçekleştirebilecek.

Fotomaç’ın haberine göre Fenerbahçe, Sörloth’u bonservisi ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Leipzig ise 20 milyon Euro’luk bonservis bedelinde ısrar ederken, Sarı-Lacivertliler 13 milyon Euro’ya düşürmeye çalışıyor.