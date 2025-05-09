Haberler

Fenerbahçe Penaltı Bekledi, Hakem İnceleme Yaptı

FENERBAHÇE’NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Başakşehir ile mücadele etti. Maçın ikinci yarısında Fenerbahçeli oyuncular, bir pozisyonda penaltı beklemeye başladı. Özellikle karşılaşmanın 55. dakikasında, Anderson Talisca’nın şutu Başakşehir’in savunma oyuncusu Opoku’dan sekti ve Dzeko’nun önüne düştü. Dzeko’nun vuruşu ise kale sahasının yanından dışarıya gitti. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda Opoku’nun elle oynadığını belirterek penaltı talep etti.

HAKEMİN VAR İNCELEMESİ

Hakem Burak Pakkan, VAR’dan gelen uyarı üzerine maçı durdurdu ve ekranda pozisyonu izlemeye gitti. Uzun bir süre incelemelerde bulunan Pakkan, VAR kontrolü sonrasında sahaya dönerek oyunun devam etmesine karar verdi. Fenerbahçeli futbolcular, hakemin bu kararına itirazlarını sürdürdü. Fenerbahçe’nin penaltı beklediği o tartışmalı pozisyon, maçta oldukça konuşulan bir an oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Gazze’de Esirlerin Serbest Bırakılması Önceliğimiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze'nin yeni yönetimi konusuna girmeden, önceliklerinin esirlerin serbest bırakılması olduğunu ifade etti ve ABD'nin İsrail ile iletişimde olduğunu açıkladı.
Haberler

Leavitt, ABD’nin Hindistan-Pakistan çatışması için çalıştığını belirtti

Beyaz Saray, Hindistan-Pakistan çatışmasını çözmek için çaba sarf edildiğini açıkladı; Trump ve Rubio'nun liderlerle sürekli iletişimde olduğu vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.