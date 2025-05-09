Fenerbahçe Penaltı Bekledi, Hakem İnceleme Yaptı

FENERBAHÇE’NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Başakşehir ile mücadele etti. Maçın ikinci yarısında Fenerbahçeli oyuncular, bir pozisyonda penaltı beklemeye başladı. Özellikle karşılaşmanın 55. dakikasında, Anderson Talisca’nın şutu Başakşehir’in savunma oyuncusu Opoku’dan sekti ve Dzeko’nun önüne düştü. Dzeko’nun vuruşu ise kale sahasının yanından dışarıya gitti. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda Opoku’nun elle oynadığını belirterek penaltı talep etti.

HAKEMİN VAR İNCELEMESİ

Hakem Burak Pakkan, VAR’dan gelen uyarı üzerine maçı durdurdu ve ekranda pozisyonu izlemeye gitti. Uzun bir süre incelemelerde bulunan Pakkan, VAR kontrolü sonrasında sahaya dönerek oyunun devam etmesine karar verdi. Fenerbahçeli futbolcular, hakemin bu kararına itirazlarını sürdürdü. Fenerbahçe’nin penaltı beklediği o tartışmalı pozisyon, maçta oldukça konuşulan bir an oldu.