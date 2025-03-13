Fenerbahçe, Penaltılarda Rangers’a Elendi

FENERBAHÇE RANGERS İLE KARŞILAŞTI

UEFA Avrupa Ligi’ndeki mücadelelerinde Fenerbahçe, son 16 turu kapsamında Kadıköy’de 3-1 kaybettiği ilk maçın ardından İskoç ekibi Rangers ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 90 dakika sonunda maçı 2-0 önde bitirip penaltılara geçmeye başardı. Ancak, penaltı atışlarında rakibine mağlup oldu.

İLK YARIDA TARTIŞMALI ANLAR

Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek isterken Jefte’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyon için penaltı bekledi. Ancak Norveçli hakem Espen Eskas, bu durumda Brezilyalı yıldıza sarı kart gösterdi. Talisca ve diğer Fenerbahçeli oyuncular bu karara itiraz etti. Yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyondan sonra sarı kart gördü. İlk yarının 39. dakikasında Youssef En-Nesyri’nin kafa vuruşunda Rangerslı Leon-Aderemi Balogun’un elle müdahale ettiği düşünüldü. Fenerbahçeli futbolcular, hakeme penaltı için başvurdu. VAR ile iletişimde kalan hakem oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçe, ilk yarının sonlarında 45. dakikada gol buldu. Kostic’in ortasında Sebastian Szymanski, voleyi vurarak topu filelere gönderdi ve takımı öne geçirdi.

PENALTI BEKLENTİLERİ

Fenerbahçe, ikinci yarının başlarında 56. dakikada bir penaltı daha bekledi. Filip Kostic’in soldan ceza sahasına girdiği sırada şutu Rıdvan Yılmaz’dan yan geçti. Fenerbahçe yine hakeme başvurdu ama hakem Espen Eskas, oyun devam etme kararı aldı. Kısa süreli VAR kontrolünün ardından maç devam etti. 73. dakikada Szymanski, Mert Müldür’ün sağ kanattan yaptığı ortayla tekrar sahneye çıktı ve topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0’a getirdi. Ancak, Mert, bu golün ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 88. dakikada Alexander Djiku oyuna girdi.

UZATMALAR VE PENALTILAR

Daha sonraki dakikalarda başka gol olmaması üzerine Fenerbahçe, maçı 90 dakikayı 2-0 önde tamamladı ve uzatmalara gitti. Her iki takım, 15’er dakikada oynanan uzatma devrelerinde de fırsatları değerlendiremeyince, durum değişmedi. Çeyrek finale kalacak olan taraf, seri penaltı atışları sonucunda belirlendi. Fenerbahçe, Dusan Tadic, Fred ve Mert Hakan’ın penaltı atışlarından yararlanamamasıyla 3-2 kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi’ne son 16 turunda veda etti. Rangers ise çeyrek finale yükselerek İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile eşleşti.