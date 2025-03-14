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Fenerbahçe, Penaltılarla Avrupa’dan Elendi

MAÇIN SONUCU

Fenerbahçe, 3-1’lik skorun rövanşında dün akşam Rangers’ı normal süre ve uzatmalarda 2-0 mağlup etti. Ancak sarı-lacivertli ekip, penaltı atışlarına giden karşılaşmada rakibine 3-2 yenilerek Avrupa turnuvasından elendi.

KAYBEDİLEN GELİR

Bu süreçte Fenerbahçe’nin kaybettiği maddi değer de gündeme geldi. Rangers’a penaltılarda yenilerek çeyrek finale yükselemeyen Fenerbahçe, böylelikle 2.5 milyon euroluk gelirden mahrum kaldı.

Grup aşamasında elde edilen galibiyetler, beraberlikler ve çeşitli bonuslar sonucunda Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ni toplamda 16.4 milyon Euro (651.5 milyon TL) gelirle kapattı.

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