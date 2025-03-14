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Fenerbahçe, Penaltılarla Avrupa’ya Veda Etti

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATAN PENALTILAR

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Rangers karşısında penaltılarla elendi. Özellikle Jose Mourinho’nun 105. dakikada Szymanski’nin yerine oyuna aldığı Mert Hakan Yandaş, gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Mert Hakan, seri penaltı atışlarının sonuncusunda topu Rangers tribünlerine göndermesiyle hayal kırıklığı yarattı. İlk penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Tadic, kaleci Buntland’ı geçemedi.

PENALTILARDA ŞANSLAR KAYBEDİLDİ

Rangers’ın Iainis Hagi’nin penaltısı ise önce İrfan Can Eğribayat’a ardından direğe takılarak ağlara ulaşamadı. Fenerbahçe, Hagi’nin kaçırdığı penaltıyla umutlansa da hemen arkasından Fred’in atışı da gole çevrilemeyince moralleri bozuldu. Rangers, dördüncü penaltı atışını Lawrence ile gole çevirirken, Fenerbahçe’nin kader penaltısını Mert Hakan Yandaş kullanmak için geldi.

AVRUPA’YA VEDA

Uzatmaların sonunda ceza sahasında yerde kalan Yandaş, penaltı itirazında bulundu ancak son atışında topu tribünlere gönderdi. Böylece Fenerbahçe, Avrupa’ya veda etti. Mert Hakan Yandaş’ın kullandığı penaltı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Sarı-lacivertli takımın bu vedasında, ilginç bir detay da dikkat çekti; Mert Hakan, en son penaltı golünü 2020 yılında Sivasspor’da oynarken atmıştı.

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