Fenerbahçe, Penaltılarla UEFA Avrupa Ligi’ne Veda Etti

Fenerbahçe, Rangers’a karşı oynadığı mücadelenin ardından penaltılarda kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Maçın sonucunda dikkat çeken bir diğer faktör ise Norveçli hakem Espen Eskas oldu. Fenerbahçe, karşılaşma boyunca dört kez penaltı bekledi fakat hakem Eskas, bu pozisyonların hepsinde oyunun devam etmesine karar verdi. Takımın teknik ekibi ve futbolcuları, hakemin kararlarına yoğun bir şekilde tepki gösterdi.

PENALTI BEKLEYEN POZİSYONLAR

Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncuların penaltı beklentisi karşısında, hakem Eskas bu pozisyonda oyunu durdurdu ve Talisca’yı aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kartla cezalandırdı. Bu karar, Talisca ve diğer Fenerbahçeli futbolcular arasında tepkiyle karşılandı. Yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de aynı pozisyon sonrası sarı kart gördü.

VAR İNCELLEMELERİ VE HAKEMİN KARARLARI

Fenerbahçe, maçın 39. dakikasında Youssef En-Nesyri’nin kafasıyla Talisca’ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline çarpmasıyla penaltı bekledi. Ancak VAR’dan gelen incelemeye rağmen hakem Eskas, oyunun devam etmesini istedi. Daha sonra, 56. dakikada Filip Kostic’in ceza sahasına girdiği pozisyonda da Fenerbahçeli oyuncular penaltı talep etti fakat hakem aynı şekilde oyunun devamını seçti.

UZATMA DAKİKALARINDA YİNE PENALTI İTİRAZI

Mücadelenin 117. dakikasında Mert Hakan, ceza sahasında darbe alarak yere düştü. Takım arkadaşları ve teknik direktör Jose Mourinho, bu pozisyona itirazda bulundu. Yaklaşık 2 dakika süren VAR kontrolünün ardından hakem Eskas, oyunu sürdürdü. Mourinho’nun itirazı nedeniyle sarı kart gördüğü belirtilirken, Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci de bu pozisyon sonrası sarı kartla cezalandırıldı.