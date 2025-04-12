Fenerbahçe, Perri ile anlaşıyor

FENERBAHÇE LUCAS PERRİ İLE ANLAŞIYOR

Süper Lig’in köklü takımlarından Fenerbahçe, Lyon’un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri ile önemli bir anlaşma sağladı. Transfer için sarı lacivertliler, 6 milyon Euro bonservis ücreti teklif etti. Sezon sonunda Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Hırvat kalecinin yerini Perri ile doldurmayı hedefliyor. Bu çerçevede yönetim, Lyon’a hafta içinde resmi teklifini iletti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Lyon ile yapılan görüşmelerin ardından Perri ile de temas kurdu. Edinilen bilgilere göre, hem Lyon hem de Perri ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Fransız basını da bu durumu manşetlerine taşıyarak, “Fenerbahçe, Perri ile ve Lyon ile anlaşmaya çok yakın” şeklinde ifadelerde bulundu. Fenerbahçe’nin Perri için Lyon’a sunduğu teklifin 6 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro bonus içerdiği ifade edildi. Ayrıca, Brezilyalı kaleciye yılda 3 milyon Euro maaş teklif edildiği öğrenildi.

GALATASARAY DA DEVREDEYDİ

Galatasaray, Perri’yi kaleci Muslera’nın alternatifi olarak düşünüyordu. Ancak Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirmeye oldukça yakın görünüyor.