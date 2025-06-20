Fenerbahçe, Portekiz’de kamp yapacak

FENERBAHÇE YAZ KAMPINI PORTEKİZ’DE GERÇEKLEŞTİRİYOR

Yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz’de yapacak olan Fenerbahçe, bu kampın ardından İstanbul’da İtalyan ekibi Lazio ile özel maçta buluşacak. Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgilere göre, 30 Temmuz’da Ülker Stadyumu’nda yapılacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

İLK ANTRENMAN VE KAMP TARİHLERİ

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı ilk antrenmanla başlayacak. Takım, 14 Temmuz’da Portekiz’e giderek kampa girecek ve 27 Temmuz’a kadar burada hazırlıklarını sürdürecek.

HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

Takımın Portekiz kampı süresince oynayacağı hazırlık maçları da belli oldu. Fenerbahçe’nin maç programı şu şekilde:

– 17 Temmuz 2025 Fenerbahçe – Portimonense

– 20 Temmuz 2025 Fenerbahçe – Sunderland

– 23 Temmuz 2025 Fenerbahçe – Al Ittihad

– 26 Temmuz 2025 Fenerbahçe – Benfica

– 30 Temmuz 2025 Fenerbahçe – Lazio