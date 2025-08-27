Fenerbahçe, Portekiz Ekipleriyle 13 Maç Yaptı

FENERBAHÇE’NİN PORTEKİZ RAKİPLERİYLE GEÇMİŞİ

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihindeki 13 karşılaşmasında Portekiz ekipleriyle karşılaştı. Bu maçların 5’ini kazanmayı başaran temsilcimiz, 2 maçta berabere kalırken, 6 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe’nin Avrupa macerasındaki ilk Portekiz rakibi Benfica oldu.

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile yapacağı kritik müsabakada düdük çalacak hakem belli oldu. Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleşecek olan karşılaşmayı, Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcıları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise David Šmajc.

MAÇIN YERİ VE ZAMANLAMASI

Benfica ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı, Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan ve “ışık stadyumu” anlamına gelen Estádio da Luz’da oynanacak. Benfica’nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan bu stadyum, futbol atmosferi ile biliniyor. Bu önemli mücadele, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

CANLI YAYIN İMKANLARI

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki kaderini belirleyecek olan bu kritik karşılaşma, yalnızca TRT 1’den değil; Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek. Maç yayını, çevrim içi olarak mobil cihazlar ve internet bağlantılı televizyonlarda da ücretsiz şekilde takip edilebilecek. TRT 1, farklı yayın platformlarıyla izleyicilere ulaşmaya devam ediyor. Kanal, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan yayın yapmaya devam edecek.

Fenerbahçe’nin Portekiz deplasmanında vereceği bu kritik sınav, 27 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi’nde turu geçmek isteyen sarı-lacivertliler için bu mücadele büyük bir önem taşıyor ve Avrupa arenasında heyecan yaratacak.