Fenerbahçe, Postecoglou’yu Düşünüyor

FENERBAHÇE YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞINDA

Romano’nun haberine göre, sarı-lacivertli ekip teknik direktörlük koltuğu için Postecoglou’yu değerlendiriyor. Bu konuda Fenerbahçe’den resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli molada takıma yeni bir teknik direktör getirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli kulüp hakkında ortaya atılan iddialar, taraftarların ilgisini çekti.

POSTECOGLOU İÇİN Rekabet ORTAYA ÇIKTI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre; son olarak Tottenham’da görev alan ve Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan Ange Postecoglou, Fenerbahçe’nin radarında yer alıyor. 60 yaşındaki teknik direktör için Bayer Leverkusen’in de devreye girdiği belirtiliyor. Haberde, Erik ten Hag ile yollarını ayıran Bayer Leverkusen’in de Postecoglou’yla ilgilendiği ifade edildi. Böylece deneyimli teknik direktör için Avrupa’nın iki önemli kulübü arasında bir rekabet ortaya çıkmış oldu.

POSTECOGLOU’NUN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Postecoglou, Premier League temsilcisi Tottenham’da 2 sezon görev yaparak 101 maça çıktı ve maç başına 1.53 puan ortalaması elde ederek dikkat çeken bir performans sergiledi.