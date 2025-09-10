Haberler

Fenerbahçe Proje Tanıtım Töreni’nde İsimler

FENERBAHÇE FUTBOL AKADEMİSİ PROJE TANITIM TÖRENİ’NE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER KATILDI

Fenerbahçe Futbol Akademisi Proje Tanıtım Töreni’ne katılan isimler dikkat çekti. Eyüpspor teknik direktörü Selçuk Şahin, bu önemli etkinlikte yer aldı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbet, FB TV kameralarına yansıdı.

Törene katılanlar arasında Başakşehir ile adı anılan Erol Bulut’un da bulunduğu görülüyor. Eyüpspor teknik direktörü Selçuk Şahin’in Galatasaray maçı öncesinde Ali Koç ile buluşması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Hem Fenerbahçe hem de Eyüpspor camiasında bu durum oldukça konuşuluyor.

Hatay’da gece hortum görüntülendi

İskenderun Körfezi'nde meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından telefonlarla kaydedildi. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı, ancak kısa süreli paniğe sebep oldu.
İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Artmış Durumda

İstanbul'da hafta ortasında sabah saatlerinde belirli bölgelerde trafik kalabalığı yaşandı.

