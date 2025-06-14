Fenerbahçe, PSG’den 3 futbolcu istiyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANIYOR

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği ve transfer listesindeki yıldız futbolcuların belirlendiği bildiriliyor.

PSG’Lİ YILDIZLAR GÜNDEMDE

Daily Mercato’da yayınlanan habere göre, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen üç futbolcuya yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle, geçen sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan Skriniar’ın bonservisini almak sarı-lacivertlilerin öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor.

KANG-IN LEE VE GONÇALO RAMOS DA LİSTEDE

Fenerbahçe’nin, PSG’den Güney Koreli futbolcu Kang-in Lee’yi transfer etme isteği de gündemde. Bu futbolcu için Avrupa’dan da ciddi rakipleri olduğu biliniyor. Ayrıca, PSG’de yeterli forma şansı bulamayan Gonçalo Ramos’un da sarı-lacivertlilerin ilgisini çektiği ifade ediliyor.

HEUNG-MIN SON İÇİN DE HAREKETLİLİK

Fenerbahçe’nin transfer çalışmalarında sadece PSG’li futbolcularla sınırlı kalmadığı görülüyor. Tottenham’dan Heung-min Son için de girişimde bulunulduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin bu yıldız oyuncuyu renklerine katma çabaları sürüyor.