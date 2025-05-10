Haberler

Fenerbahçe Puanını 78’e Yükseltti

FUTBOLDA HAFTASONU MAÇ PROGRAMI

Çaykur Rizespor ve MEDAŞ Konya Büyükşehir ile 16.00’da Eyüpspor – Kasımpaşa maçı başlayacak. 19.00’da ise Trabzonspor – Galatasaray karşılaşması gerçekleşecek. Fenerbahçe, Başakşehir’i deplasmanda 4-1 mağlup ederek puanını 78’e çıkardı ve matematiksel olarak şampiyonluk şansını devam ettiriyor.

BASKETBOL MÜSABAKALARI

Beşiktaş’ın Adana Demirspor maçının hazırlıkları tamamlanmakta. 1. Lig’de ise Süper Lig’e yükselecek ikinci ekibin yanı sıra play-off mücadelesi verecek ve ligden düşecek son takım belirleniyor. Bugün 16.00’da Adanaspor – Boluspor, Fatih Karagümrük – Iğdır FK, Yeni Malatyaspor – Gençlerbirliği, Sakaryaspor – Esenler Erokspor, Bandırmaspor – Pendikspor, Şanlıurfaspor – Erzurumspor, Ümraniyespor – Manisa FK ve MKE Ankaragücü – Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmaları oynanacak. Ayrıca, İstanbulspor – Çorum FK maçı da 16.00’da başlayacak.

GOLF TURNUVASI

Antalya’da düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası devam ediyor.

SPOR BAKANLIĞI İLE AÇILIŞ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11.00’de Mattia Ahmet Minguzzi’nin adını yaşatacak Ahmet Minguzzi Spor Tesisi’nin açılışına katılacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Odunpazarı’nda Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

Eskişehir'de tefecilikle ilgili düzenlenen operasyonda iki kişi yakalandı. Şüphelilerin mağdurlardan zorla senet imzalattığı ve mülklerine el koyduğu belirlendi. Ayrıca, ruhsatsız silah ve kaçakçılıkla da suçlandılar.
Haberler

Tekirdağ Vali’si Ziyaret Edildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Topluluğu, Doç. Dr. Mahmut Recep Keleş ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Vali, öğrencilere yöneticilik tavsiyeleri verdi. Hayrabolu'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi.

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