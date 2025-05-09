Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’e Değişiklikle Gitti

FENERBAHÇE’DE DEĞİŞİM RÜZGARI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında RAMS Başakşehir’e konuk oldu. Teknik direktör Jose Mourinho, derbide Beşiktaş’a karşı sahaya sürdüğü ilk 11’de Beşiktaş derbisine göre zorunlu 1 değişiklikle birlikte toplamda 6 değişiklik yaptı. Mourinho, Beşiktaş müsabakasında görev verdiği Çağlar Söyüncü’yü sarı kart cezasından dolayı kadroya alamadı. Portekizli teknik adam, yedekler arasında İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri’ye yer verdi.

KALENİN YENİ GÖREVİ

Mourinho, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda kalede Dominik Livakovic’e görev verdi. Savunma hattını ise Diego Carlos, Milan Skriniar ve Sofyan Amrabat oluşturdu. Sağ kanatta Mert Müldür, sol kanatta Filip Kostic sahadaydı. Orta alanda İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues forma giyerken, santrfor arkasında Dusan Tadic yer aldı. Gol yollarında ise Anderson Talisca ve Edin Dzeko görev yaptı. Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun bulunuyordu.

AMRABAT’IN DÖNÜŞÜ

Fenerbahçe’nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, 4 maç aradan sonra kadroda yer aldı. Son olarak Trabzonspor karşısında forma giyen Amrabat, sakatlığı nedeniyle Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş gibi önemli karşılaşmalarda yer alamamıştı. 28 yaşındaki futbolcu, bir ayı aşkın süre sonra RAMS Başakşehir karşısında ilk 11’de oynadı.

ÜÇ EKSİK FUTBOLCU

Fenerbahçe’de RAMS Başakşehir’e karşı forma giyemeyen 3 futbolcu bulunuyordu. Tedavisine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, maçta görev yapmadı. Bunun yanı sıra teknik heyet kararıyla Alexander Djiku da kadroya alınmadı.

GÖZLER BOŞ TRİBÜNLERDE

Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşehir karşılaşmasına beklenenden az ilgi gösterdi. Sezon boyunca kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, bu sefer takımını yalnız bıraktı. Fenerbahçe’nin tribünlerinde dikkat çeken boşluklar gözlendi.