Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4-1 Yendi

MAÇ SONUCU

İSTANBUL – Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4-1 mağlup etti. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

Maçın ikinci yarısında 50. dakikada, Anderson Talisca’nın pasında sol kanatta topla buluşan Dusan Tadic, ceza yayından vuruş yaptı fakat top kalenin yanından dışarı gitti. 55. dakikada Fred’in asistinde Anderson Talisca, ceza yayından şut çekti ancak defanstan seken topu Edin Dzeko müsait bir pozisyonda değerlendiremedi. Duran bir pozisyonda Talisca’nın vuruşundan sonra meşin yuvarlağın Jerome Opoku’nun eline çarptığı belirtildi. VAR incelemesi sonrası hakem Burak Pakkan penaltı vermedi ve maçı devam ettirdi.

60. dakikada Dusan Tadic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Milan Skriniar kafa vuruşu yaptı, ancak defanstan sekti. Pozisyonun devamında İsmail Yüksek’ten topu alan Skriniar, rakiplerini geçip sağ çaprazdan vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2 duruma geldi.

85. dakikada Dusan Tadic’in ara pasıyla Sebastian Szymanski, ceza sahası içi sağ tarafından ortaladı; arka direkte bulunan Youssef En Nesyri’nin kafa vuruşu Leo Duarte tarafından çizgiden çıkarıldı. 86. dakikada Filip Kostic’in sol kanattan yaptığı ortada Youssef En Nesyri, iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3 oldu.

90+1. dakikada Joao Figueiredo’nun sağ kanattan pası ile topu alan Crespo, ceza sahasına girdikten sonra Mert Müldür’ün uzaklaştırmak istediği top havalandı. Ömer Faruk Beyaz, ceza sahası içinde vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-3 yaptı. 90+3. dakikada Dusan Tadic ceza sahasına girmeye çalışırken, defanstan seken top İrfan Can Kahveci’ye gitti. İrfan Can, ceza sahası içi sağ tarafından pas verdi ve Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. İlk olarak ofsayt kararı verildi ama VAR incelemesi sonucu hakem Burak Pakkan, orta noktayı gösterdi. 1-4

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Festy Ebosele dk. 72), Jerome Opoku, Leo Duarte, Christopher Operi, Umut Güneş (Berat Özdemir dk. 59), Olivier Kemen (Ömer Faruk Beyaz dk. 72), Crespo, Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 78), Ivan Brnic (Joao Figueiredo dk. 59), Krzysztof Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Serdar Gürler, Philippe Keny

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Milan Skriniar, Diego Carlos (Bright Osayi-Samuel dk. 46), Filip Kostic, İsmail Yüksek (Oğuz Aydın dk. 85), Sofyan Amrabat, Fred (Sebastian Szymanski dk. 78), Dusan Tadic, Anderson Talisca (İrfan Can Kahveci dk. 84), Edin Dzeko (Youssef En Nesyri dk. 71)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Ömer Faruk Beyaz (dk. 90+1) (Başakşehir), Mert Müldür (dk. 44), Milan Skriniar (dk. 60), Youssef En Nesyri (dk. 86) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Anderson Talisca, İsmail Yüksek (Fenerbahçe)