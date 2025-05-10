Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4-1 Yendi

SÜPER LİG DEVRİ FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR’İ MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir’i 4-1 yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Maç sonrası yorum yapan futbol uzmanı Nihat Kahveci, hakem kararlarıyla ilgili sert eleştirilerde bulundu. Kontra Spor YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerde Kahveci, “Uykum gelir misali izlerken maç sonu 4-1. Enteresan bir maç oldu. Verilen, verilmeyen penaltılar… Verilen, verilmeyen sarı kartlar… Yanlış kararlar; kalkan ofsayt, sonra doğrusu olup verilen Fenerbahçe golü… Oyuna giren İrfan’ın asist yapması, Oğuz’un gol atması, Tadic ile Talisca kapışması, Piatek’in penaltı kaçırması. Mourinho’nun VAR’ı göstermesi… Bence bu maçtan sonra ne yapılmalı biliyor musun? Sabaha kadar Fenerbahçe tarafından, RAMS Başakşehir tarafından hakemle ilgili açıklamalar yapılacak. Ben federasyon başkanı olsam Burak Pakkan ve ekibine ‘Teşekkür ederiz’ derim, plaket veririm. Ne demek istediğim anlaşılmıştır. Ya yeter artık ya!” şeklinde ifadeler kullandı.

HAKEM PERFORMANSI HAKKINDA ELEŞTİRİLER

Kahveci, konuşmasına devam ederek, “Yabancı VAR ilk geldiğinde ‘Benim için önemli değil yabancı VAR, o VAR.’ Çünkü öyle bir defolular gelmiş ki zamanında ne hata yapanları alıp getirdiler. Seviye önemlidir. Ben yabancı VAR’ların performansından çok memnun değilim. Kaç tane hatası var? Çağırmıyor, yanlış yer çağırıyor falan filan” dedi. Bu sözlerle, VAR sisteminin işleyişindeki eksikliklere dikkat çekti.