Fenerbahçe, RAMS ile hazırlıklara başladı

FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR MAÇINA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bu kritik maç için hazırlıklara başladı. Kulüpten gelen açıklamaya göre, Fenerbahçe’nin antrenmanları Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştiriliyor.

ANTRENMANDAKİ ÇALIŞMALAR

Antrenmana, salonda core hareketleri ile başlanıyor. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapılıyor. İdman, daha sonra pas organizasyonları ile devam ederek, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla son buluyor. Beşiktaş derbisi sonrası ilk 11’de sahaya çıkan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular, yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamlıyor.

DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ediyor. Bu süreçte takım oyununu ve stratejilerini geliştirmek hedefleniyor.