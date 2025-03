Fenerbahçe, Rangers’a Penaltılarla Elendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 2-0’ın avantajıyla sahaya çıkarak normal süreyi önde tamamladı. Ancak, penaltı atışları sonunda İskoçya ekibi Rangers’a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

MAÇTAKİ ÖNEMLİ ANLAR

Maçın ikinci yarısında birçok heyecan dolu an yaşandı. 67. dakikada sol kanattan Kostic’in ortasında arka direkte Talisca’nın kafa vuruşu az farkla auta gitti. 70. dakikada ceza sahasında Igmane’nin vuruşu kaleci İrfan Can tarafından engellendi. 73. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Mert Müldür’ün pasını Szymanski ağlara gönderdi ve durumu 0-2 yaptı. 77. dakikada Tadic’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş az farkla dışarı çıktı. 100. dakikada Cerny’nin ceza dışından sert şutunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.

RAKİP TAKIMIN KADROSU

Rangers’ın kadrosunda Butland, Tavernier, Souttar, Balogun ve Jefte gibi önemli isimler yer aldı. Jefte 85. dakikada Ianis Hagi ile değiştirildi. Diomande, Barron ve Dessers gibi oyuncular da sahada yer aldı. Teknik direktör Barry Ferguson yönetimindeki Rangers, bu mücadelede güçlü bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE’NİN KADROSU

Fenerbahçe ise İrfan Can kalede, Yusuf Akçiçek, Skriniar ve Mert Müldür gibi futbolcularla sahaya indi. Djiku, Tadic ve Dzeko gibi oyuncular da maçta görev aldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, elinden geleni yaparak maçı kazanmaya çalıştı.

Gollerin ardından yapılan penaltılarda Rangers’dan Tavernier, Cerny ve Lawrence başarılı olurken, Fenerbahçe’den Dzeko ve Djiku atışlarıyla öne geçti. Hagi, Tadic, Fred ve Mert Hakan’ın ise penaltı atışları başarısız oldu. Sarı kartlar, iki takım oyuncuları arasında paylaştırıldı. Rangers’dan beş isim ve Fenerbahçe’den dört oyuncu sarı kart gördü.