Fenerbahçe, Rangers’a Yenildi: Dilmen’den Eleştiriler

FENERBAHÇE’NİN UEFA AVRUPA LİGİ MACERASI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turunun ilk karşılaşmasında İskoç ekibi Rangers’a 3-1 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı. Maçın sonrasında ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, takımın performansını eleştirdi. Dilmen, “Maç 2-1’ken tur şansın devam ediyor henüz. Rangerslı oyuncu sürdü, sürdü, sürdü gol yaptı. Mourinho maç öncesi kontra atakta tehlikeli olduğunu söyledi rakibinin. Bu antrenör bunu görüyorsa, bu şekilde oynayamaz!” diye belirtti.

Yorumlarını sürdüren Dilmen, takımın hata yapmamasının önemine dikkat çekti. “Analizi doğru ve bunun da karşılığında 5-6 pozisyon veriyorsa, üstüne bunlardan da ders çıkarmayıp böylesine dramatik bir gol yiyemez Mourinho’nun takımı. 3. gol tam skandal golü. 2. maçta bu golü yesen tamam derim. Hoca ne yapsın derim,” dedi. Dilmen, Kostic’in yorgunluğuna ve 3-5-2 sisteminin yanlış uygulanmasına da değindi ve “2-1’ken ben Tadic’i çıkarırım,” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YARI ANALİZİ VE MOURINHO’NUN TAKTİKSEL HATALARI

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin maçtaki etkisizliğini eleştirmeye devam etti. “Fenerbahçe’nin bu gol kaçar mı dediği iki tane pozisyon söyleyin bana bu maçtan. Hop şişir, hop şişir. Duran toptan Djiku’yla golü buluyorsun. Böyle bir şey olabilir mi?” dedi. Ayrıca, Mourinho’yu sert bir dille eleştiren Dilmen, “Şişirilen toplar da işlerine geldi. İki tane ayrı yarı izledim Fenerbahçe’yi. Jose Mourinho teknik olarak saçmaladı. Avrupa kupalarında bu kadar pozisyon verdiği maç var mı?” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Dilmen, takımın oyun stratejisinin ve korner atma tekniklerinin eksikliğine dikkat çekerek, “Sizin elinizde 2 tane pivot santrfor var. Bu maçlarda kesinlikle kenara inmeniz lazım, bu oyuncuları bulabilmek için. Rekora yakın orta yapmıştır Fenerbahçe ama rakip hep uzaklaştırmıştır. Çünkü ortaların çoğu piyango ortasıydı,” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.