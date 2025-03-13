Fenerbahçe, Rangers Deplasmanında Çeyrek Final Peşinde

FENERBAHÇE RANGERS MAÇINA HAZIRLANIYOR

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanşında, evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın ardından çeyrek finale yükselebilmek amacıyla İskoçya’nın Rangers takımına konuk oluyor. Ibrox Stadı’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma, TSİ 23.00’te başlayacak.

SAKATLIK ŞOKU

Müsabaka öncesinde sarı-lacivertliler için beklenmedik bir sakatlık durumu yaşandı. Kanarya’da, Rangers maçının kadrosuna dahil edilen milli futbolcu İsmail Yüksek, yaşadığı ağrılar nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu yedekler arasında da bulunmuyor.

İLK 11 BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Rangers karşılaşmasına İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Amrabat, Fred, Kostic, Syzmanski, Talisca ve En-Nesyri ilk 11’iyle çıkacak. Sarı-lacivertlilerin yedekleri arasında ise Livakovic, Ertuğrul Çetin, Djiku, Mert Hakan, Dzeko, Tadic, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Şükür Toğrak yer alıyor.