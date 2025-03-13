Fenerbahçe, Rangers Deplasmanında Çeyrek Final Peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turunda evinde 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında çeyrek finale çıkabilmek için İskoçya’nın Rangers takımına konuk oluyor. Ibrox Stadı’nda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, TSİ 23.00’te başlayacak ve Norveçli hakem Espen Eskas tarafından yönetilecek. Eskas’a yardımcı hakem olarak Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak. VAR olarak Hollandalı Pol van Boekel, AVAR olarak ise Alman Christian Dingert görev alacak. Müsabakayı TRT 1 ve Tabii platformlarından canlı olarak izlemek mümkün.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale geçmek için İskoçya’dan 2 ve daha fazla galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertliler, 2 farklı galibiyet alması durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Rangers’a her türlü galibiyet ve beraberlik, ayrıca 1 farklı mağlubiyet, tur için yeterli olacak. İki farklı galibiyetle tamamlanması halinde, maç öncelikle 15’er dakikalık iki uzatma dilimi ile devam edecek. Eğer eşitlik devam ederse, turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR

Fenerbahçe, İskoçya deplasmanına iki eksikle gidiyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin bu zorlu Rangers karşılaşmasında formasını giyemeyecek. Ancak milli oyuncu İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. İsmail, bir aydan fazla süredir sakatlığı nedeniyle oynayamıyordu ve teknik heyetin talimatıyla, Rangers maçında şans bulma ihtimali var. Ayrıca, ilk maçta kart cezaları nedeniyle oynayamayan Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de takımda geri dönüyor.

EUROPA KUPALARINDA YER ALMAK

Fenerbahçe, Rangers’a konuk olacağı maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 286. karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-lacivertli takım, geçmişte 285 Avrupa kupası maçında 112 galibiyet ve mağlubiyet elde ederken, 61 maçta ise berabere kaldı. Fenerbahçe, 389 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 407 gol görmüş durumda. UEFA Kupası adıyla 2009-10 sezonuna kadar oynanan bu turnuvada Fenerbahçe, 147 karşılaşmada yer aldı ve 63 galibiyet ile 46 mağlubiyet aldı, 38 maçta ise berabere kaldı.

Fenerbahçe’nin mevcut UEFA Avrupa Ligi kadrosu ise şu oyunculardan oluşuyor: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun.