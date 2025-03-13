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Fenerbahçe, Rangers’ı Elerse Kiminle Eşleşir?

MAÇIN DETAYLARI

Ibrox Stadı’nda saat 23.00’te başlayacak olan müsabakada, Espen Eskas hakemlik yapıyor. Norveç Futbol Federasyonu’ndan Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin, yardımcı hakem olarak görev alacak. Dördüncü hakem ise Norveç’ten Rohit Saggi olacak. Maçta VAR olarak Hollandalı Pol van Boekel, AVAR olarak da Almanya’dan Christian Dingert görev alacak.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finaline ilerleyebilmek için İskoçya’da Rangers’ı 2 ve daha fazla farkla yenmek zorunda. Eğer sarı-lacivertliler 2 farklı galibiyet alırsa, maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda, Rangers’a karşı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de Fenerbahçe için tur kapısını açabiliyor.

MAÇIN YAYINI VE EŞLEŞMEYİ

Müsabaka, Fenerbahçe’nin 2 farklı galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatma süreleri oynanacak ve eşitlik sağlanamazsa seri penaltı atışlarıyla turu geçen taraf belirlenecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Fenerbahçe, Rangers’ı geçerse çeyrek finalde Roma ile Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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