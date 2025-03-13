Fenerbahçe, Rangers İle Rövanş Maçına Çıkıyor

FENERBAHÇE, RANGERS İLE ZORLU BİR MAÇTA BULUŞUYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş mücadelesinde İskoçya’nın Rangers takımı ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Kadıköy’de alınan 3-1’lik yenilgi sonrası, turu geçebilmek için en az 2 farklı galibiyet almak zorunda kalan sarı-lacivertliler, bu zorlu mücadelede galip gelmeyi hedefliyor.

MAÇ YAYINI VE İZLEME DETAYLARI

Rangers – Fenerbahçe maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselmek için mücadele verecek Fenerbahçe için bu maçın önemi büyük. Maçın yayını ve gelişmeleri için güncel kalmanızda fayda var.

YAYIN İÇİN GEREKEN TEKNİK BİLGİLER

Maçın canlı yayını için gerekli teknik bilgiler ise şu şekilde: Uydu: TÜRKSAT 4A, Frekans: 11794 MHz, Polarizasyon: V (Dikey), Sembol Oranı: 30000, FEC: 3/4. Taraftarlar, bu bilgileri kullanarak maçı sorunsuz bir şekilde izleyebilir.